Су-25 разбился в Армении

Штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении разбился в горах, выполняя учебно-тренировочный полет. Два летчика погибли, сообщает «Интерфакс».

«Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах», — сказал журналистам пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Погибшие — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

Су-25 вылетел из аэропорта в городе Гюмри в 9:06 по московскому времени во вторник, 4 декабря. Затем связь с ним была потеряна.

В Гюмри находится 102-я российская военная база.

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