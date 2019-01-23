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Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения

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Астрономы-любители и профессиональные ученые заметили вспышку от падения небесного тела на Луну во время полного лунного затмения 21 января 2019 года. По словам специалистов, наблюдение стало возможным благодаря необычному сочетанию редких условий, поскольку обычно зафиксировать подобное явление очень сложно. Об этом пишет National Geographic.

21 января пользователь Reddit под ником u/ahecht, живущий на северо-востоке США, сообщил, что он увидел яркую вспышку на краю лунного диска в 04:41:43 по всемирному координированному времени (UTC) перед наступлением полной фазы затмения. Он проверил записи трансляций из Марокко и Обсерватории Гриффит в Калифорнии, где вспышка была также видна, что указывало на то, что ее источником не был самолет или какое-либо другое атмосферное явление. Астроном Уилл Гейтер (Will Gater), увидевший пост u/ahecht, проверил другие видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки было падение метеорита.

Изначально многие ученые со скепсисом отнеслись к возникшей в социальных сетях шумихе. Однако на всех записях было видно, что вспышка произошла в одном и том же месте Луны, к югу от кратера Бюрги. Пятно света, возникшее на доли секунды, достигло в диаметре около 90 километров. Удар такой силы должен был породить новый кратер, который астрономы надеются увидеть с помощью автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Астрономы, работающие в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS) и наблюдающие за падением метеоритов на естественный спутник Земли, следят за Луной за пять дней до и пять дней после новолуния. Лунное затмение, которое всегда происходит в полнолуние, предоставляет еще одну редкую возможность для регистрации вспышек, однако до сих пор ученые не регистрировали столкновений во время прохождения тени Земли по диску спутника.

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