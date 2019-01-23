Болгария отобрала гражданство у миллионера-россиянина

Болгарское Министерство юстиции лишило гражданства российского миллионера Сергея Адоньева из-за того, что 20 лет назад его осудили за мошенничество в США. Об этом сообщило агентство Reuters.
О решении рассказал представитель министерства. Он подтвердил информацию СМИ о том, что Адоньев был лишен паспорта Болгарии еще в мае 2018 года.
Отмечается, что на предъявленные россиянину в США обвинения в январе прошлого года обратил внимание болгарский негосударственный Антикоррупционный фонд. При получении гражданства Адоньев якобы утаил информацию о том, что в 1998 году был осужден за отмывание денег, мошенничество и нарушение торгового эмбарго против третьих стран.
По информации агентства, в Болгарии планируют свернуть программу, с помощью которой обеспеченные иностранцы получают гражданство в обмен на инвестиции. Это должно помочь стране вступить в Шенгенскую зону.
По данным Антикоррупционного фонда, за последние 10 лет Болгария выдала 225 паспортов иностранным инвесторам. 125 из них получили граждане России.
Сергей Адоньев получил болгарское гражданство в 2008 году. Однако после лишения болгарского паспорта он все равно сможет проживать в ЕС, так как его жена и дети остаются гражданами Болгарии.
57-летний россиянин — один из основателей мобильного оператора Yota и совладелец компании Yota Devices. В 2018 году он занял 147 позицию в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние тогда оценили в 700 миллионов долларов. Он также известен как один из главных спонсоров кампании Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.
22 января Еврокомиссия выпустила заявление, в котором назвала возможность купить гражданство стран ЕС лазейкой для отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.