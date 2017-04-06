Британцы раскроют всех владельцев элитной недвижимости в Лондоне

Кабинет министров Великобритании разработал новые правила по борьбе с коррупцией, которые обязывают раскрывать истинных владельцев элитной недвижимости, пишет The Times.

Как отмечает издание, в первый в своем роде подобный реестр должны быть внесены имена и фамилии олигархов, иностранных правительственных чиновников и политиков, использующих анонимные фирмы для приобретения дорогих квартир и особняков, в том числе в Лондоне. Зарегистрированные, в частности, на Виргинских островах компании не позволяют выявить собственников.

Авторы документа отмечают, что таким образом владельцы роскошной недвижимости оказывают значительное влияние на местный рынок. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью полагают, что такой шаг позволит сделать его более прозрачным, особенно в центральных районах британской столицы. Кроме того, это упростит выявление капиталов, полученных незаконным путем.

Иностранные компании в Англии и Уэльсе владеют недвижимостью стоимостью 122 миллиарда фунтов стерлингов. При этом, по данным издания, 160 объектов элитной недвижимости сменили владельцев в результате закрытых сделок, данные по которым не разглашались.

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Газета со ссылкой на недавнюю проверку правоохранителей отмечает, что большая часть из 14 новых особняков в Лондоне была приобретена иностранцами. В 40 процентах случаев для покупки использовались деньги подозрительного происхождения.

Многие российские предприниматели и их родственники владеют недвижимостью в Великобритании, в том числе в Лондоне. В вышедшем в 2015 году фильме BBC «Русские богачи Лондона» приводились данные риэлтерского агентства Knight Frank о том, что пятая часть всех объектов лондонской недвижимости стоимостью более пяти миллионов фунтов стерлингов куплена русскими или русскоговорящими клиентами.

