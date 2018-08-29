Россияне поспешили купить гражданство в ЕС

За первые девять месяцев 2018 года спрос на приобретение недвижимости на Кипре и Мальте ради гражданства вырос среди россиян на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Knight Frank. Уточняется, что речь идет о покупке как жилой, так и коммерческой недвижимости.

По неофициальным данным, отметили в компании, на данный момент на паспортную программу Мальты, запущенную с 2014 года, подано более 1,6 тысячи заявлений из 1,8 тысячи возможных. При этом программа рассчитана на десять лет.

За первые семь месяцев этого года половину покупателей недвижимости на Кипре составили иностранцы. Всего было продано 5,4 тысячи объектов недвижимости. Это на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова от лица Европейской комиссии призывала страны ЕС (в первую очередь Кипр и Мальту) ограничить предоставление людям гражданства за инвестиции. Среди желающих получить таким образом европаспорта выделяют граждан Китая, России и бывших советских республик. При этом свободное передвижение подобных новых граждан по ЕС может являться проблемой. Комиссар подчеркнула, что надо принять дополнительные меры, чтобы не пустить людей, «которые угрожают безопасности Европы или хотят отмыть свои деньги».

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