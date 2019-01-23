Абэ отказался раскрывать детали переговоров с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался говорить о подробностях переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он прокомментировал встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Интерфакс».

Глава правительства оценил дискуссию как основательную. «Однако мы сейчас переговоры не завершили, и я не могу предоставлять много информации об этом», — сказал он.

Абэ отметил, что ситуация, когда мирный договор между Японией и Россией не заключен, — ненормальная, и он хотел бы положить этому конец. По его словам, подписание договора послужит миру и процветанию всего дальневосточного региона.

22 января в Москве прошли переговоры Путина и Абэ. Они продлились более трех часов. По итогу встречи президент России назвал условие заключения мирного договора: положения должны быть приняты народами обеих стран.

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Абэ же отметил, что ожидает новой встречи с Путиным в июне этого года на саммите G20 в японской Осаке. Он также указал, что мирный договор между странами подписать необходимо.

Ранее 22 января стало известно, что стороны рассматривают включение в договор пункта о гарантиях безопасности.

11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами: острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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