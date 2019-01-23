Опубликованы «несуществующие» эскизы башни Трампа в Москве

Эскизы для проекта строительства в Москве башни Trump Tower были готовы, несмотря на слова адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа (Руди) Джулиани. Об этом пишет BuzzFeed.

Портал опубликовал подборку изображений, а также выдержки из документов и переписки. Из них следует, что к сентябрю 2015 года архитектор из Нью-Йорка создал эскиз 100-этажной башни. Ее предполагалось отделать стеклянными панелями, верхушке собирались придать форму ограненного алмаза, там же должен был располагаться логотип.

С изображениями ознакомился Андрей Розов — владелец группы компаний «Эксперт», которая должна была отвечать за башню в России. Он назвал дизайн «триумфом архитектуры и роскоши» и заявил о готовности реализовать проект.

Построить здание, которое было бы выше 462-метрового санкт-петербургского небоскреба «Лахта Центр» и стало бы самым высоким в Европе, предполагалось в районе «Москва-Сити». В нем располагалось бы около 250 кондоминиумов класса люкс, 15-этажная гостиница со 150 номерами, спа, фитнес-центр и парковка. При этом спа могли присвоить имя дочери Трампа Иванки, в этом случае она бы лично занималась дизайном интерьера.

21 января Джулиани в беседе с The New Yorker заявил, что проект находился в начальной стадии. По его словам, никаких четких планов не было, «черновиков не существовало», как и прочих документов.

17 января адвокат заявил, что никогда не говорил о непричастности соратников главы государства к связям с Россией. По словам юриста, он утверждал лишь, что к связям с Москвой непричастен сам Трамп.

До этого сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении президента США. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

В ноябре 2018 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. Позднее BuzzFeed сообщил, что республиканец лично дал юристу указание соврать.

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