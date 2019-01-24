У россиян стало больше свободных денег

Средний объем свободных денег у россиян в 2018 году оказался рекордным за всю историю наблюдений. В декабре показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир», итоги приводит РИА Новости.

«В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объема в 36,7 тысячи рублей. Таким образом, за месяц индекс "свободных денег" вырос более чем в полтора раза», — пояснили в «Ромире».

Холдинг отмечает, что в декабре индекс вырастает из-за выплат различных премий и бонусов, которые покрывают расходы на продукты к праздничному столу и подарки.

Годовой же рост индекса составил 20 процентов — это 24,2 тысячи рублей.

Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйств и необходимыми расходами. Средние доходы определили на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а для оценки расходов проанализировали домохозяйства холдинга. Это данные 40 тысяч россиян — 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

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