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Почти у всех россиян нашли свободные деньги

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Исследовательская компания Nielsen подвела итоги потребительского доверия среди россиян по итогам третьего квартала 2018 года. Согласно полученным данным, копия которых имеется в распоряжении «Ленты.ру», 81 процент россиян располагают свободными деньгами, однако индекс все равно приблизился к максимально негативным уровням.

В третьем квартале 2018 года индекс потребительского доверия среди россиян опустился на три пункта и составил 67. Связано это с тем, что два из трех показателей, входящих в индикатор, снизились. Речь идет об оценке потребителями перспектив рынка труда и уровне финансового благополучия.

«Индекс потребительского доверия в России приблизился к исторически низким отметкам — более низкие значения мы отмечали только в 2016 году. В предыдущем квартале более высокие значения индекса вероятнее всего были обусловлены внешним позитивным информационным фоном, связанным с чемпионатом мира по футболу — 2018 и жарким летом», — говорится в исследовании.

Доля россиян, позитивно оценивающих перспективу на рынке труда в ближайшие полгода, сократилась до 19 процентов, опустившись на три процентных пункта ко второму кварталу 2018 года. 19 процентов респондентов заявили, что сейчас не лучшее время тратить деньги, что на один процентный пункт ниже аналогичного показателя в предыдущем квартале. Число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода, осталось на уровне второго квартала — 31 процент.

«Изменение налогового законодательства и связанные с ним инфляционные ожидания, снижение реальных доходов, волатильность рубля в августе и сентябре — все эти факторы обусловили отрицательную динамику индекса в последнем периоде. Люди очень четко считывают эти сигналы, и как следствие на первый план выходит обеспокоенность перспективами экономики и рост тарифов на электроэнергию и газ», — отмечает директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Константин Локтев.

По данным Nielsen, доля российских потребителей, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), составила 81 процент в III квартале 2018 (рост на три процентных пункта к предыдущему кварталу). Рост вызван сокращением расходов россиян на развлечения (о чем заявили 29 процентов респондентов), отпуска (27 процентов) и сбережения (31 процент). В третьем квартале выросли доли тех, кто тратит свободные средства на покупку новой одежды (43 процента), выплату долгов (31 процент) и обустройство дома (23 процента).

Около 66 процентов россиян признались в экономии, для этого 56 процентов признались в сокращениях расходов вне дома, 37 — в экономии в отпусках, 31 процент сообщил о переходе на более доступные бренды, а 30 процентов признались в экономии на электричестве и газе. Главные опасения россиян сосредоточены на росте тарифов за электричество и газ (24 процента), состоянии экономики в целом (23 процента), росте цен на продукты питания (23 процента).

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