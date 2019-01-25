Немецкая танковая пушка навылет пробила Т-72

В Великобритании в декабре прошлого года прошли испытательные стрельбы из пушки Rh120L55A1, установленной на танк Challenger 2 по программе модернизации LEP. Об этом пишут в своих блогах военные эксперты Андрей Тарасенко и Алексей Хлопотов.

Тарасенко со ссылкой на свидетелей испытаний рассказывает, что в качестве мишени использовался танк Т-72, модификацию которого установить не удалось. Снаряд попал в верхний бронелист и вышел из кормовой плиты, таким образом пробив машину насквозь.

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

Хлопотов уточняет, что для тестов могли привлечь Т-72 модификации М или М1, которые соответствуют варианту Т-72А с упрощенной защитой. Экипаж внутри Challenger 2 отсутствовал из соображений безопасности.

Как указывает эксперт, работа над Challenger 2 LEP в основном направлена на «онемечивание изначально британской конструкции», поскольку устанавливаемая на него пушка Rh120L55A1 разработана немецким концерном Rheinmetall, а стрельба на испытаниях велась штатными боеприпасами DM53 немецкого производства; помимо этого, по словам Тарасенко, танк планируется оснастить немецким двигателем MTU883 с трансмиссией немецкой фирмы Renk. Хлопотов также напоминает, что немцы в лице Rheinmetall «купили все британское танкостроение на корню», получив контроль над подразделением по созданию боевых машин оборонной компании Великобритании BAE Systems.

Challenger 2 не производятся с 2009 года. Оставшиеся на вооружении британской армии танки этой модели активно модернизируются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!