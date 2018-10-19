Британцы создадут «убийцу» российской «Арматы»

Европейские производители военной техники занялись разработкой боевой машины, которая сможет конкурировать с «супертанком Путина» Т-14 «Армата», пишет немецкий журнал Focus.

В частности, Британия показала в октябре возможный вариант обновленного танка Challenger 2, первые экземпляры которого появились еще в 1994 году, — «Черную ночь». Машину планируют дополнить системой ночного видения, а также комплексом защиты от противотанковых ракет.

Кроме того, отмечается, что в 2016 году для Challenger 2 была представлена новая 130-миллиметровая пушка, но, по мнению разработчиков, она не сможет поместиться в башне танка из-за своей длины.

В настоящее время на вооружении британских войск более 400 танков Challenger 2. Ожидается, что обновление продлит срок их службы до 2035 года.

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Однако, как отмечает Focus, пока неизвестно, смогут ли модернизированные варианты существующей техники сравниться с российским «пятидесятитонным монстром» Т-14.

10 октября стало известно о том, что Вооруженные силы Индии намерены закупить 1770 российских Т-14. Сумма возможной сделки составляет более 4,5 миллиарда долларов.

В сентябре в Минобороны сообщили, что «Армата» будет дополнена новой управляемой ракетой, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину брони американского основного танка M1 Abrams. Отмечалось, что оружие способно поражать технику противника с дистанции более пяти километров.

Т-14 является новейшим российским многоцелевым танком на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Он оснащен электродинамической броней и способен отражать выстрелы гранатометов и противотанковые снаряды, а также оборудован ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения и имеет возможность запускать беспилотный аппарат разведки.

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