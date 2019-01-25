Россияне сочли Евразийский союз новым СССР для борьбы с Западом

Целью существования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является совместное противостоянии Западу стран, входивших в состав СССР. Так полагает каждый четвертый участник исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что лишь 12 процентов респондентов детально осведомлены о деятельности организации.

В целом же о существовании ЕАЭС знает 76 процентов участников исследование, что на 10 процентов больше, чем в мае 2014-го, когда этот союз был создан.

О развитии торгово-экономических отношений между участниками, как главной цели организации, сказал 51 процент опрошенных. Треть респондентов (34 процента) сочли наиболее важным совместную защиту границ и укрепление обороноспособности.

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Не видят пользы никакой пользы от организации лично для себя и своей семьи 40 процентов опрошенных.

«Евразийский интеграционный проект в последние годы несколько ушел из фокуса внимания россиян, но отношение к нему остается позитивным, — объяснил результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. — России нужны союзники, они усиливают нас и помогают нашей экономике развиваться — таково общее мнение».

Опрос также показал, что россияне чаще ждут от Евразийского союза использования новых форм и принципов работы (39 процентов), чем старых, применявшихся еще в СССР (28 процентов).

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