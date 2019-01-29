Нурмагомедов отреагировал на девятимесячную дисквалификацию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Twitter отреагировал на решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на девять месяцев. Он был наказан за нападение на спарринг-партнера Конора Макгрегора Диллона Дэниса после боя на турнире UFC 229.

«Политика навсегда», — написал Нурмагомедов. В Instagram боец опубликовал свою фотографию во время сна и прокомментировал ее: «Разбудите меня, когда все это закончится».

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Комиссия вынесла свой вердикт 29 января. Российский спортсмен также заплатит штраф в размере 500 тысяч долларов. Макгрегор также был наказан: он получил полугодовую дисквалификацию и был оштрафован на 50 тысяч.

Поединок между россиянином и ирландцем состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец выскочил из октагона и атаковал Дэнниса, спровоцировав массовую драку. В ней также принял участие Макгрегор.

Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА. Макгрегор за свою карьеру 21 раз победил и четыре раза проиграл.

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