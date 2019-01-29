«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер

Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 и стал обладателем Фонбет Кубка Матч Премьер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На первой минуте отличился новичок красно-белых бразильский защитник Айртон. На 31-й минуте преимущество «Спартака» удвоил Александр Ломовицкий. В концовке встречи дубль оформил Зе Луиш, сделав счет 4:0 в пользу «Спартака».

Турнир Фонбет Кубок Матч Премьер прошел в Катаре с 20 по 29 января. В нем приняли участие четыре клуба Российской премьер-лиги: «Локомотив», «Спартак», «Ростов» и «Зенит». Команды сыграли друг с другом в один круг. Общий призовой фонд турнира составил 200 тысяч долларов. «Спартак», как победитель, выиграл 80 тысяч долларов.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Спартак идет на четвертом месте после 17 туров. Красно-белые отстают от ЦСКА, расположившегося на третьей строчки турнирной таблицы, на два очка. РПЛ возобновится 3 марта.