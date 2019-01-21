Гол Глушакова принес «Спартаку» победу на турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер»

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в первом матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Катаре, на территории спортивного комплекса Aspire и завершилась со счетом 2:1. На 40-й минуте счет открыл форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон. Затем у красно-белых забитыми мячами отметились нападающий Луис Адриано (58-я минута, с пенальти) и полузащитник Денис Глушаков (90-я). На 90-й минуте полузащитник ростовского клуба Алексей Ионов не реализовал пенальти.

Турнир стартовал ранее, 21 января. Участниками Кубка стали четыре российских клуба — петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив» и «Ростов».

Соревнования завершатся в понедельник, 28 января. Заключительной встречей станет противостояние «Спартака» и «Локомотива».