Названы сроки создания российского перспективного бомбардировщика

На создание перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА уйдет пять-семь лет. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, передает телеканал «Звезда».

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По его словам, срок появления «Изделия 80» (перспективного авиационного комплекса дальней авиации) будет сопоставим со сроками создания в СССР сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. При этом менеджер уточнил, что «советский Конкорд» был сделан всего за пять лет.

О начале разработки ПАК ДА стало известно в ноябре 2018 года. До этого сообщалось, что комплекс будет создан с применением стелс-технологий, которые позволят конструкции стать менее заметной.

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло».

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