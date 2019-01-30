Семейные посиделки с настольной игрой закончились дракой

В американском штате Канзас семейные посиделки за настольной игрой закончились дракой. Об этом сообщает Fox News.

25 января в одной из семей города Канзас-Сити разгорелся спор о правилах игры «Монополия». Один из игроков повздорил со своим двоюродным братом, и девушка последнего ударила его и толкнула в зеркало. Оно разбилось, и осколки поранили спорщика.

Пострадавший вызвал полицию, а девушка убежала домой до приезда стражей порядка. Игрока доставили в больницу, где ему пришлось наложить несколько швов.

По словам шерифа Терри Зейглера (Terry Zeigler), пока никто не арестован.

Компания-производитель настольной игры Hasbro никак не прокомментировала инцидент. В декабре 2016 года во избежание семейных конфликтов была открыта горячая линия, по которой можно было позвонить эксперту по правилам игры и решить возникшие споры.

Жена принца Гарри Меган Маркл была вынуждена отказаться от игры в «Монополию» после брака. Игра запрещена в королевской семье, так как провоцирует слишком много конфликтов.

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