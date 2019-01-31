Заявивший о «хрустальной бороде» Емельяненко боец UFC объяснился

Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский объяснил свою фразу о «хрустальной бороде» россиянина Федора Емельяненко. Слова спортсмена приводит Sport24.

После поражения Емельяненко от американца Райана Бэйдера Орловский написал в Instagram: «Ау, где вы, эксперты? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?» Боец объяснил, что своим постом не хотел позлорадствовать или «кинуть камень» в Емельяненко. «Хотел кинуть кусок дерьма в экспертов», — отметил белорусский боец.

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Под «экспертами» он имел в виду людей, «которые тяжелее пива ничего не поднимали». Они, по выражению Орловского, говорили о «непробиваемой челюсти» Емельяненко, поэтому он решил «заткнуть им хлебала».

Поединок российского бойца против Бэйдера состоялся в ночь на 27 января в США. Американец нокаутировал соперника на 35-й секунде и победил в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Тренер Емельяненко Питер Тайссе после боя заявил, что спортсмен был готов лишь на 66 процентов, и рассказал, что у его подопечного есть проблемы с коленом и плечом.

Поражение от Бэйдера стало шестым в карьере Емельяненко. В его активе 38 побед.

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