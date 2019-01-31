В США воспели храбрость скрывающегося от «русских головорезов» Родченкова

Сенатор США Роджер Уикер положительно отозвался о качествах бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его слова передает AFP.

«Если бы не храбрость Родченкова, мы бы никогда не узнали о мошенничестве России», — заявил Уикер. Он также подчеркнул, что в настоящее время Родченков вынужден скрываться от «русских головорезов».

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Ранее 31 января в Конгрессе США был представлен закон, предусматривающий уголовную ответственность за использование допинга, названный в честь россиянина. «Закон Родченкова» предполагает денежные штрафы и тюремные сроки за применение запрещенных препаратов. Инициатива уже вызвала обеспокоенность Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2016 году Родченков бежал в США. Бывший глава московской лаборатории стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания послужили основой доклада, созданного под руководством Ричарда Макларена. В выводах доклада говорится о существовании в России допинг-системы уже во время Игр в Сочи в 2014 году. Действия Родченкова имели последствия для российского спорта: лишение Российского антидопингового агентства его статуса (восстановлен осенью 2018-го), отстранение сборной России со стороны МОК от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В Южной Корее российские спортсмены выступали в особом статусе «олимпийских атлетов из России».

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