Желание Навального выплатить ущерб за акцию «Он вам не царь» оказалось фейком

Информация о том, что блогер Алексей Навальный готов выплатить ущерб в размере 11 миллионов рублей за акцию «Он вам не царь» в Санкт-Петербурге, оказалась фейком. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил в Twitter юрист Навального Иван Жданов.

«Про ходатайство Навального в Фрунзенский суд Петербурга — фейк, конечно, любое нормальное СМИ такой фейк само легко отличит», — написал он.

Ранее в пятницу «Фонтанка» сообщила, что Навальный направил во Фрунзенский суд города ходатайство о признании себя соответчиком по иску к своим соратникам Богдану Литвину и Денису Михайлову. Он якобы заявил, что не может оставаться в стороне и готов взять на себя сумму нанесенного ущерба.

Иск о возмещении причиненного вреда в размере 10,5 миллиона рублей был подан после протестной акции «Он нам не царь», состоявшейся 5 мая 2018 года. Участники провели митинг в Александровском саду, а также шествие по Невскому проспекту и саду у Зимнего дворца.

В прокуратуре считают, что участники акции повредили ценные зеленые насаждения на сумму свыше 3,6 миллиона рублей. Согласно действующим в городе правилам, за восстановление таких насаждений нужно заплатить в троекратном размере. Таким образом, теперь глава регионального штаба Навального Денис Михайлов должен будет внести в бюджет города почти 11 миллионов рублей.

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