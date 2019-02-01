Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого хохота

Американская актриса Мэгги Уилер, известная по роли Дженис в ситкоме «Друзья», рассказала, как ей удавалось изображать знаменитый раздражающий смех в шоу. Об этом сообщает радиостанция BBC Radio 5 Live.

По словам артистки, на создание жуткого хохота ее вдохновили три персонажа. Она отметила, что ей запомнился отрывистый смех героя Арнольда Хоршака из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер». Кроме того, она пыталась пародировать анимационных персонажей — дельфина Флиппера и дятла Вуди Вудпекера. Уиллер добавила, что до интервью эту историю знала лишь пара человек.

Дженис Литман Горальник — второстепенный персонаж шоу «Друзья», появлявшийся во всех десяти сезонах. Она встречалась с Чендлером Бингом, который неоднократно пытался разорвать отношения с ней. Поклонникам ситкома героиня запомнилась странной манерой смеяться, неприятным голосом и фирменной фразой «Боже мой!»

BEST COMPILATIONS / YouTube

В январе 2018 года в сети разгорелся спор вокруг популярного шоу. Интернет-пользователи углядели в «Друзьях» расизм, гомофобию и фэтфобию. Юзеры посчитали неуместными издевательства над толстой Моникой и шутки Джо про геев.

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