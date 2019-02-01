Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости

По итогам 2018 года Испания стала самой популярной страной среди российских граждан, приобретающих жилье и объекты коммерческого назначения за границей. Об этом свидетельствуют материалы портала зарубежной недвижимости Prian.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, испанская недвижимость не переоценена и поэтому стабильно дорожает. В 2019-м стоимость квадратных метров там может вырасти еще на 5-7 процентов.

«По всем параметрам Испания растет: экономика, темпы строительства, цены на недвижимость (с 2015 года — на 25 процентов), число сделок, аренда. Одна из причин растущего спроса — цены, которые по-прежнему далеки от своих максимальных значений», — говорится в предоставленных материалах.

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Второе место в списке любимых стран россиян заняла Болгария, третье досталось Турции. В топ-10 также попали Германия, Италия, Чехия, США, Кипр, Греция и Финляндия.

В конце 2018-го стало известно, что за два последних года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70 процентов. При этом лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов заявили, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшем будущем приобрести недвижимость за границей.

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