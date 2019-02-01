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Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ

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Польский боец смешанного стиля (MMA) Адам Вижорек задержан полицией по подозрению в причастности к целому ряду уголовных преступлений. Об этом сообщает MMA Junkie.

26-летний спортсмен был задержан польской полицией в городе Хожуве в результате рейда. Помимо Вижорека в ходе операции задержали еще девять человек.

Вижорек подозревается в причастности к деятельности преступной группировки, составленной из фанатов футбольной команды «Рух». В период с 2013 по 2017 год банда совершила целый ряд преступлений, в том числе, похищение, кражу, нападение на фанатов других команд с холодным оружием, а также торговля наркотиками.

Вижорек — тяжеловес, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен провел три поединка в организации, одержал две победы и один раз проиграл. Всего в послужном списке поляка 10 побед и два поражения в профессиональном MMA.

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