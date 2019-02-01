«Зенит» купил двух игроков за день

Санкт-петербургский «Зенит» вечером 1 февраля объявил о трансфере двух футболистов: полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Сердара Азмуна. Публикации доступны на сайте российского клуба.

Барриос подписал контракт на 4,5 года, до этого он выступал за аргентинскую «Боку Хуниорс». Азмун перешел из казанского «Рубина» и поставил подпись под договором на 3,5 года. Финансовые условия обеих сделок не сообщаются.

О грядущем переходе Барриоса стало известно 31 января. «Чемпионат.com» сообщил, что за трансфер колумбийца «Зенит» предлагал «Боке» 15 миллионов евро.

Также во время зимнего трансферного окна к санкт-петербургскому клубу присоединился украинский защитник Ярослав Ракицкий. По сообщениям СМИ, донецкий «Шахтер» получил за игрока от 10 до 12 миллионов евро.

Покинул российский клуб полузащитник Леандро Паредес. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» за 47,5 миллиона евро.

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