ПСЖ купил футболиста «Зенита»

«Пари Сен-Жермен» приобрел аргентинского полузащитника Леандро Паредеса у петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Представители «Зенита» поблагодарили хавбека за сотрудничество и пожелали удачи в новой команде. По информации РИА Новости, клуб получит за переход Паредеса 47,5 миллиона евро.

Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на четыре с половиной года и истекает в июне 2023 года, отмечается на сайте ПСЖ. В новой команде аргентинец будет выступать под номером 8.

Паредес перешел в «Зенит» летом 2017-го. Сине-бело-голубые приобрели футболиста у итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. Хавбек считался самым высокооплачиваемым игроком чемпионата России до перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио. В составе петербургского клуба Паредес провел 61 матч — забил 10 мячей и отдал 15 передач.

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