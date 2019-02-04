Россия отвергла вмешательство в очередные выборы

Россия не вмешивалась в выборы в Индонезии. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Джакарте на странице в Facebook.

«Принципиальная позиция России заключается в том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела и избирательные процессы в других странах, в том числе в Индонезии, которая является нашим близким другом и важным партнером», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что термин «российская пропаганда» был придуман в США в 2016 году и не имеет никакого отношения к реальности. Отмечается, что заявление было распространено в связи с появившимися в СМИ публикациями.

Как передает Deutsche Welle, ранее президент Индонезии Джоко Видодо на предвыборном митинге обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды. По его словам, она «несет с собой бесконечные потоки лжи и клеветы».

Выборы президента в Индонезии состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо на них пытается переизбраться на второй срок.

Ранее в январе глава государства согласился досрочно выпустить из тюрьмы радикального богослова Абу Бакара Башира, считающегося духовным лидером местных экстремистов. Сообщалось, что решение четко показывает, что глава государства не преследует богословов, в чем его активно обвиняли критики.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года с помощью хакеров. В июне 2018-го американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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