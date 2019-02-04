Раскрыты подробности конфликта Чечни и «Яндекс.Такси»

Власти Чечни никак не могут влиять на деятельность «Яндекс.Такси», равно как и любого другого агрегатора, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь министра транспорта и связи Чеченской Республики Заур Цицаев.

«Мы не можем как-то блокировать или деблокировать "Яндекс.Такси" в регионе», — отметил он.

Цицаев рассказал, что сервис планировал начать работу в Чечне еще в 2017 году. Тогда министерство транспорта республики организовало встречу представителей компании с руководителями местных таксопарков, но они отказались от сотрудничества. Как пояснил пресс-секретарь, сложившаяся ситуация — это исключительно взаимоотношения перевозчиков и «Яндекс.Такси».

По его словам, сообщения о том, что правительство Чечни выступило против работы агрегатора — «мягко сказать, неправда». Цицаев подчеркнул, что правительство с самого начало шло навстречу компании.

Также он уточнил, что властям все равно, кто будет работать в регионе. «Главное для нас, чтобы, во-первых, соблюдалось действующее законодательство, во-вторых, чтобы пассажир передвигался в безопасности», — пояснил Цицаев.

Ранее сообщалось, что чеченские таксисты после выхода на рынок «Яндекс.Такси» обратились с письмом к республиканским властям, в котором выступили против работы агрегатора в регионе. По словам одного из инициаторов обращения, главы сервиса «Грозненское такси», Салама Мехтиева, таксисты Чечни не готовы к конкуренции с крупным игроком. Заявлялось, что чеченское правительство поддержало активистов.

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