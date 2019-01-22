Огорченная тарифом москвичка избила таксиста и угнала его машину

В Москве задержана девушка, избившая водителя такси и угнавшая его машину. Об этом во вторник, 22 января, сообщается на сайте столичного главка МВД.

По данным столичной полиции, неизвестная в Оружейном переулке подошла к таксисту, управлявшему автомобилем Hyundai. После уточнения стоимости проезда между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина избила водителя, затем села в машину и скрылась с места происшествия. Пострадавший 52-летний мужчина с травмами был госпитализирован.

Спустя непродолжительное время женщина была задержана в квартире на Ленинградском шоссе, похищенное такси оперативники обнаружили недалеко от ее дома.

Уголовное дело возбуждено по статье «Угон» (часть 1 статьи 166 УК РФ), 27-летняя злоумышленница арестована.

26 февраля 2018 года сообщалось, что посетитель ночного клуба в Пскове убил таксиста и угнал его машину. По одной из версий, разозленный конфликтом из-за утраты гардеробного номерка мужчина поехал домой на такси за обрезом охотничьего ружья, однако водитель отказался везти его обратно с оружием. Тогда дебошир выстрелил в него и угнал автомобиль.Уходя от преследования ДПС, он съехал в кювет, бросил машину и скрылся в лесу. Позже там был обнаружен его труп с признаками переохлаждения организма.

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