Саудовскую Аравию обвинили в снабжении «Аль-Каиды» американским оружием

Саудовская Аравия и ее союзники снабжали американским оружием боевиков, связанных с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) в Йемене. Об этом пишет CNN.

Оружие попадало в руки бойцов, сражающихся с коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия. Их, в свою очередь, поддерживает Иран. Таким образом Тегеран получал доступ к особо важным военным технологиям, что угрожало жизни американских солдат в других зонах военного конфликта.

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Как сообщили телеканалу местные военные командиры, Саудовская Аравия и ее партнер в йеменской войне Объединенные Арабские Эмираты используют вооружение как разменную валюту, чтобы склонить на свою сторону народное ополчение и племенные вооруженные группировки, а также усилить свое политическое влияние в регионе.

Как отмечается, передача оружия производилась в обход саудовско-американских договоренностей. В Минобороны США пояснили CNN, что в данный момент проводится расследование.

В конце июля председатель шиитских повстанцев в Йемене Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны. Он попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады и обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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