Отсидевшие российские подростки выйдут из колонии в модной одежде

Освободившиеся из красноярской колонии несовершеннолетние получат комплект модной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН по региону.

Выходящим из Канской воспитательной колонии (КВК) молодым людям подарят сумку или рюкзак с набором одежды и предметов первой необходимости. Среди них обувь, куртка, брюки, футболка, свитер, носки, шапка, перчатки и шарф. Кроме того, каждому выдадут гигиенический набор, в который войдут мыло, зубная паста и щетка, полотенце, туалетная бумага, одноразовый шампунь, бритвенный станок и крем для бритья.

По мнению заместителя начальника ГУ ФСИН, полковника внутренней службы Андрея Луханина, все вещи «соответствуют требованиям современной молодежи».

Отмечается, что каждый набор будет сформирован индивидуально под воспитанника. В будущем в него планируют включить мобильный телефон.

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«С таким набором легче дорога домой. Бывает так, что подростков из заключения никто не встречает, а дорожный комплект — их единственное имущество, с которого придется начать новую жизнь. Наш долг — помочь ребятам, сохранить то доброе, что в них вложили воспитатели, педагоги, сотрудники КВК, общественные деятели», — прокомментировал председатель Общественного совета при ГУ ФСИН Александр Назаров.

В ноябре 2018 года жена футболиста Павла Мамаева Алана начала торговать толстовками в поддержку арестованного мужа. На черных худи латиницей напечатаны фамилии полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина.

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