Увеличенные вдвое губы девушки озадачили врачей

Жительница Ирландии обратилась в больницу с тяжелой формой аллергической реакции, при которой у нее воспалилась кожа всего тела и вдвое увеличились губы. Как сообщает The Sun, врачи не нашли причину воспаления.

23-летняя Лидия О'Коннор (Lydia O'Connor) из Баллинколлига (Ballincollig) в течение шести месяцев страдала от кожного зуда, который распространился по всему телу. «Я думала, что заболела тяжелой формой аллергической реакции, такой как анафилаксия, потому что с трудом могла дышать — у меня распухли язык и губы», — рассказала она.

Девушка принимала препараты, которые ненадолго снимали воспаление, однако спустя время все повторялось снова. О"Коннор едва удавалось спать по ночам, поскольку все тело, даже ладони и ступни, было воспалено, вызывая сильный зуд.

«Спустя пять дней, проведенных в больнице, врачи сообщили, что у меня нет аллергии, — вспоминает девушка. — Оказалось, что у меня идиопатическая крапивница, которая может проявиться без всякой причины».

Ирландка тщательно искала источник воспаления. В попытках найти «раздражитель» она сменила постельное белье, гель для душа, шампунь, купила новую косметику и пересмотрела свое питание, однако ничего не помогало.

В итоге состояние начало внезапно улучшаться и в итоге само восстановилось окончательно. Теперь О'Коннор переживает, что приступ вновь повторится через какое-то время без видимых причин.

Идиопатическая крапивница — диагноз, который ставится в том случае, когда нет возможности определить, чем именно была вызвана аллергическая реакция на теле человека.

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