Латышские националисты потребуют отставки мэра Риги Ушакова

Латышские националисты планируют провести митинг за отставку мэра Риги Нила Ушакова. Акция состоится 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Рабы немы Как в Латвии борются с русским языком

«Мы хотим предоставить рижанам возможность публично высказать свое мнение о Рижской думе и мэре города», — сообщил лидер националистов в Рижской городской думе Наурис Пунтулис.

Националисты заявляют, что большая часть жителей Риги хочет, чтобы городом управляли как столицей европейской страны. По их мнению, в соответствии с европейскими ценностями и принципами западной демократии Ушаков должен уйти в отставку.

Параллельно с акцией националистов 9 февраля пройдет пикет в защиту Ушакова, который организуют члены социал-демократической партии «Согласие», выражающей интересы русскоязычного населения Латвии.

30 января в рабочем кабинете и домашней квартире Ушакова прошли обыски. Сообщалось, что они связаны с коррупционным скандалом вокруг предприятия «Ригас сатискме», который разразился в конце прошлого года. Сразу после обысков Ушаков заявил о своей невиновности, подчеркнув, что никаких подозрений против него высказано не было и никакой процессуальный статус к нему не применен. Мэр Риги сообщил журналистам, что не совершал никаких противоправных деяний и не намерен уходить в отставку.

В тот же день оппозиционные националистические политические партии в Рижской думе собрали подписи за проведение голосования за отставку Ушакова, которое пройдет в течение двух недель.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



