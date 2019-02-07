В Эквадоре зарезали российского туриста

Российский турист умер от ножевых ранений в столице Эквадора Кито. Об этом агентству ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эквадоре Андрей Алексеев.

По словам дипломата, инцидент случился 4 февраля в исторической части города. Турист Алексей Домбровский с супругой вышли на прогулку в вечернее время, когда на них напали четверо грабителей. Россиянину нанесли несколько ударов ножом, его доставили в больницу, но врачи не сумели спасти его.

Троих преступников задержали по горячим следам. Четвертый является родственником одного из задержанных, его объявили в розыск.

Алексеев отметил, что в стране в последнее время обострилась криминогенная обстановка, и, хотя в туристических местах обычно безопасно, лучше не брать с собой на улицу дорогие вещи, украшения, большую сумму денег.

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