Состояние Загитовой сочли депрессивным

Российская и советская фристайлистка и двукратная призерка Олимпийских игр Елизавета Кожевникова прокомментировала последние результаты фигуристки Алины Загитовой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

По мнению 45-летней Кожевниковой, Загитова испытывает как психологические проблемы, так и трудности, связанные с возрастными периодом. «Алине сейчас действительно очень плохо. Это или депрессивное, или субдепрессивное состояние. Избавиться от хронического, зашкаливающего стресса малой кровью невозможно», — заявила она.

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Несмотря на неудачное выступление на чемпионате России, Загитова попала в заявку сборной страны на чемпионат Европы. На первенстве континента россиянка упустила победу — первое место заняла соотечественница Загитовой Софья Самодурова.

В декабре 2018-го Загитовой не удалось одержать победу в финале Гран-при. 16-летняя спортсменка уступила японке Рики Кихире и заняла второе место.

Загитова — олимпийская чемпионка. Она завоевала золотую медаль на Играх в Пхенчхане.

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