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«Барселона» избежала поражения от «Реала»

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Матч Кубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» завершился вничью (1:1). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый матч полуфинала Кубка Испании прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Хозяева пропустили гол на 6-й минуте — в составе мадридцев отличился испанец Лукас Васкес. Сравнять счет каталонцы сумели только во втором тайме. Гол забил бразильский 21-летний нападающий Малком.

В нынешнем сезоне «Реал» уже играл с «Барселоной». 28 октября 2018-го Мадридцы разгромно проиграли команде Эрнесто Вальверде со счетом 1:5.

Ответная встреча состоится 27 февраля. Также команды сыграют в рамках чемпионата Испании 2 марта.

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