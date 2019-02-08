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Власти Японии отказались отвечать на вопрос о принадлежности Курил

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Остров Шикотан

Правительство Японии отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли Южные Курилы исконной территорией страны. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Соответствующий запрос в правительство направил независимый депутат верхней палаты парламента Хироюки Кониси. Власти страны воздержались от ответа из опасений, что публичная позиция по этому вопросу может повлиять на ход переговоров с Россией о принадлежности островов.

7 февраля стало известно, что Япония перестала использовать термин «незаконная оккупация» в отношении северных территорий — так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Тем не менее премьер-министр страны Синдзо Абэ подчеркнул, что острова принадлежат Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть.

5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами и итоги Второй мировой войны.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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