Игрок НХЛ ударился лицом о штангу

SPORTSNET / YouTube

Защитник «Эдмонтон Ойлерс» Крис Расселл ударился головой о штангу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

В третьем периоде нападающий «Миннесоты» Джейсон Цукер оттолкнул Расселла. В результате защитник отлетел в сторону, ударившись головой о штангу ворот. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя.

Матч завершился победой «Эдмонтона» со счетом 4:1. Команда занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 53 очка после 54 матчей. «Миннесота» расположилась на седьмом месте в этой же конференции — 57 очков в 54 матчах.

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