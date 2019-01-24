Канадский хоккеист 30 метров гнался за россиянином и напал на него

Канадский защитник «Ванкувер Кэнакс» Эрик Гудбрансон напал на российского нападающего «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем периоде Свечников нарушил правила на Гудбрансоне, после чего тот проехал за обидчиком 30 метров и затеял с ним в драку. В конфликт вмешались хоккеисты обеих команд, по итогам эпизода россиянин и канадец были наказаны удалениями.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 5:2. «Харрикейнс» с 54 очками занимают 10-е место в таблице Восточной конференции, «Ванкувер», набравший 52 очка, идет 9-м на Западе.

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