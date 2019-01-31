Малкин подрался с соперником и повалил его на лед в матче НХЛ

Видео: SPORTSNET / YouTube

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подрался с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

Конфликт между игроками произошел в третьем периоде. Малкин ткнул Стэмкоса клюшкой, игрок «Тампы» ответил тем же. В результате спортсмены сцепились и подрались. В ходе стычки российский форвард повалил противника на лед. Дравшихся удалось в скором времени разнять.

Малкин отметился двумя результативными передачами и помог «Пингвинс» одержать победу со счетом 4:2.

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