В Москве сочли опасным призыв адмирала США ударить по России

Стоит серьезно отнестись к заявлению руководящего военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призвавшего ударить первыми по России и Китаю. Об этом написал в своем Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он пояснил, что данная «бравада» не является «очередной глупостью очередного американского военного», поскольку Ричардсон — высокопоставленный представитель армии США, его слова никто не дезавуировал, и они соответствуют царящему в Вашингтоне настроению безнаказанности.

«И это самое опасное: "варясь в собственном соку", политики и военные США попросту, как говорится, "теряют берега" — перестают адекватно воспринимать мир, отличать большие державы от малых, ядерные от неядерных, пребывают в полной уверенности, что обладание силой — есть право на ее применение», — подчеркнул Косачев.

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Ричардсон предложил ударить первыми по России и Китаю в ответ на вопрос о возможностях США дать отпор «агрессивному захвату земель, морей и власти». Он подчеркнул, что наступление возможно только после попыток исправить все дипломатическим путем.

2 февраля США заявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Процесс разрыва соглашения займет полгода. 6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что страна после выхода из него займется созданием запрещенных ракет.

В Москве ответили на решение США зеркальными мерами и в очередной раз отвергли все обвинения в несоблюдении ДРСМД. 7 февраля замглавы МИД подчеркнул, что Россия не даст втянуть себя в новую гонку вооружений, но не откажется от обеспечения своей безопасности.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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