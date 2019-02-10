Украинский баскетболист оправдал «предательство» соотечественников

Нападающий «Черкасских Мавп» Дмитрий Липовцев прокомментировал отъезд коллег в российские клубы. Его слова приводит Tribuna.com.

«Переезд в Россию — предательство? Почему? Ты зарабатываешь деньги там, привозишь их сюда. Вот если бы наоборот.... Или говоришь, что Украина плохая. Я бы 100 раз подумал, ехать туда или нет, но по большему счету это — работа. Ты же не целуешь их президента в одно место», — сказал он.

В начале карьеры Липовцев выступал в России, защищая цвета «Спартака» в Высшей лиге с 2004 по 2005 год. Также баскетболист известен по выступлениям за украинские команды «Говерлу» и «Кривбасс».

В 2013-м Липовцев стал чемпионом Высшей лиги, в 2016-м — бронзовым призером Суперлиги. Он также представлял Украину в соревнованиях по баскетболу 3 на 3. В составе национальной команды он стал бронзовым призером по этой дисциплине в 2017-м.

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