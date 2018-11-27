Украинским спортсменам запретят выступать в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook-аккаунте рассказал, что изменится для спортсменов в условиях введенного в некоторых областях страны военного положения.

По словам Жданова, украинские спортсмены примут участие во всех запланированных международных турнирах, кроме проводимых на территории «страны-агрессора» России. Министр отметил, что решение относительно участия в соревнованиях спортсменов-военнослужащих и офицеров Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности и других силовых ведомств будет принимать их командование.

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Чиновник сообщил, что во время проведения массовых спортивных мероприятий на территориях, где было объявлено военное положение, усилят меры безопасности.

26 ноября Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.

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