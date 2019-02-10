Макгрегор вежливо бросил вызов бывшему чемпиону UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оценил выступление бразильца Андерсона Силвы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мельбурне и бросил ему вызов. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Андерсон — искусный мастер единоборств. Так биться может только человек с огромным опытом в октагоне. Феноменальное выступление. Искусный ветеран. Очень уважаю. Для меня было бы честью», — написал Макгрегор.

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Ранее 10 февраля Силва уступил нигерийцу Исраелу Адесанье единогласным решением судей. Выступление на UFC 234 стало для бразильского спортсмена первым за два года.

Ирландский боец отбывает шестимесячную дисквалификацию за участие в драке после его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Одним из потенциальных соперников Макгрегора после его возвращения в октагон является американец Дональд Серроне.

Ирландец высказывал интерес в противостоянии с бразильцем еще в октябре 2018-го. Силва — бывший чемпион UFC в среднем весе. На его счету 10 успешных защит титула. Макгрегор также является бывшим чемпионом UFC. Он становился обладателем пояса в двух весовых категориях. Ирландец одержал 21 победу в MMA и потерпел четыре поражения. У Силвы 34 победы и девять поражений.

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