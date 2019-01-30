Макгрегор отреагировал на полугодовую дисквалификацию

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада в отношении инцидента после поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Хабиба Нурмагомедова. 30-летний спортсмен опубликовал соответствующую запись в Twitter-аккаунте.

Макгрегор выразил благодарность комиссии за справедливое решение. Он добавил, что не собирался наносить удар по родственнику Нурмагомедова — также бойца Абубакара Нурмагомедова. «Так вышло... Я с нетерпением жду возвращения в спорт», — заключил ирландец.

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29 января стало известно, что Макгрегор получил полгода дисквалификации и денежный штраф. 30-летний Нурмагомедов проведет девять месяцев вне состязаний. У россиянина сохраняется опция сокращения срока наказания, однако, по словам его менеджера Ризвана Магомедова, он не станет ею пользоваться.

7 октября Макгрегор уступил Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка. Нурмагомедов напал на тренера ирландца по джиу-джитсу Диллона Дэниса, в то время как сам ирландец подрался с секундантами россиянина.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В MMA ирландец провел 25 поединков: на его счету 21 победа и четыре поражения.

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