Нурмагомедов отказался от сокращения дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не станет предпринимать шаги для сокращения девятимесячной дисквалификации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Менеджер бойца Ризван Магомедов заявил, что 30-летний спортсмен отказался от опций по сокращению наказания в знак солидарности со своими секундантами — бойцами Абубакаром Нурмагомедовым и Зубайрой Тухуговвым. Оба дисквалифицированы сроком на год. Также бойцы обязаны выплатить по 25 тысяч долларов штрафа.

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О дисквалификации Нурмагомедова стало известно 29 января. У самого спортсмена есть опция сокращения срока наказания до шести месяцев, для этого спортсмен должен поучаствовать в различных социальных мероприятиях. Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации.

Нурмагомедова наказали за потасовку, возникшую после его боя с ирландцем Конором Макгрегором 7 октября 2018 года. После победы над оппонентом россиянин перепрыгнул через клетку и напал на тренера ирландца по джиу-джитсу Диллона Дэниса. Секунданты Нурмагомедова и сам Макгрегор приняли участие в массовой драке.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Его профессиональный рекорд насчитывает 27 побед и ни одного поражения.

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