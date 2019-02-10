Белорусским биатлонистам пообещали выдать пулеметы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором выступление женской сборной страны по биатлону. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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Белорусская команда была снята с женской эстафетной гонки в Канаде в середине третьего этапа. Организаторы пошли на такой шаг из-за отставания команды на круг. В мужской эстафете белорусы показали 12-й результат.

Лукашенко заявил, что спортсменам будут выделены средства на лучшую экипировку. «Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы», — пообещал он.

При этом белорусский лидер добавил, что обсудил выступление сборной с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино. Он высказал им свое мнение, заявив, что команде надо возвращаться домой.

4 февраля российская сборная прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США, и винтовки были отправлены непосредственно к началу гонок.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе продлится до 11 февраля, после чего биатлонисты переедут в американский Солт-Лейк-Сити, там старты пройдут с 14 по 18 февраля.

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