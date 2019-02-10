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Футбольные фанаты поиздевались над смертью футболиста Салы

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Английский «Саутгемптон» решил наказать двух болельщиков клуба за неподобающее поведение во время матча против Кардифф Сити. Об этом сообщает BBC.

Двое фанатов изображали полет самолета с трибун. Подобные жесты были расценены клубом, как издевательство над смертью новичка «Кардифф Сити» аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Оба болельщика уже задержаны полицией. Клуб настроен наложить на них запрет на посещение матчей «Саутгемптона». Кроме того, клуб продолжает сотрудничество с полицией с целью выявление других случаев проявления неуважения к смерти аргентинца.

Матч состоялся 9 февраля и начался с минуты молчания в память о гибели Сала. Он завершился победой «Кардифф Сити» в гостях со счетом 2:1.

28-летний Сала был на борту самолета, пропавшего при перелете из Франции в Уэльс. Футболист летел в расположение своего нового клуба — «Кардифф Сити». Судно пропало с радаров 22 января. 8 февраля было опознано тело Салы.

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