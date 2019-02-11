Бывший чемпион UFC отреагировал на вызов Макгрегора

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Андерсон Силва прокомментировал вызов ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMA Fighting.

43-летний Силва рассчитывает выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Куритибе, Бразилии. Он уже назвал имя желаемого соперника. Бразилец хочет поединка с американцем Ником Диасом. Силва также отреагировал на вызов Макгрегора.

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«Во-первых, я уважаю чемпиона. Во-вторых, и для меня, и для Конора было бы очень интересно сделать что-то особенное для фанатов. Это мог бы быть супербой — я против Конора. Это очень интересно», — заявил Силва.

10 февраля Макгрегор прокомментировал выступление Силвы на UFC 234. Ирландец заявил, что для него было бы честью выйти против бразильца в октагоне. Силва уступил судейским решением нигерийцу Исраелу Адесанье.

Силва — бывший чемпион UFC в среднем весе. Бразилец 10 раз успешно защитил пояс. Макгрегор также является бывшим чемпионом организации. Ему удавалось завладеть титулом в двух разных весовых категориях.

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