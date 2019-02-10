Боец UFC провозгласил себя чемпионом и вызвал омерзение Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Келвин Гастелум появился перед камерами с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отмены его боя на UFC 234, что вызвало негативную реакцию ирландца Конора Макгрегора. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте бойца.

Гастелум должен был биться с действующим чемпионом промоушена в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Последний выбыл из соревнований по медицинским причинам: ему потребовалась операция из-за брюшной грыжи. Гастелум, узнав о снятии соперника с турнира, объявил себя чемпионом. Он даже появился среди зрителей UFC 234 с поясом на плече.

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«Кто-нибудь разберитесь с этим. И простерилизуйте пояс. Срочно», — написал 30-летний Макгрегор, при этом назвав Гастелума «червем».

Гастелум провел 19 боев в MMA. На его счету 15 побед, три поражения. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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