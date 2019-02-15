Страх заставит москвичей покупать жилье

Опасения, связанные с возможным дальнейшим ростом ставок по ипотеке, вынудят столичных потребителей приобретать квартиры в первом полугодии 2019-го. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На рынке новостроек в указанный период каждый пятый покупатель выйдет на сделку именно с такой мотивацией, полагают аналитики. «В условиях удорожания ипотеки клиент скорее займет ведомую позицию и будет быстрее принимать решение, опасаясь дальнейшего роста ставок», — утверждают эксперты.

По их мнению, рынок новостроек Московского региона может потерять к концу года до 25 процентов продаж — в случае, если ипотечные ставки и в самом деле увеличатся, а объем предложения квартир уменьшится из-за ужесточения правил ведения строительной деятельности.

Материалы по теме Встать у порога Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет

В «ИНКОМ» также отмечают, что «рынок покупателя», который был характерен для сегмента первичного жилья в 2015-2017 годах, постепенно уступает место «рынку продавца». «Сегодняшний продавец не очень восприимчив к прессингу клиента, стремящегося снизить цену, — указывают аналитики. — Яркой иллюстрацией этого является сокращение среднего размера скидок с рекордных 15 процентов до скромных пяти».

Крупнейшие игроки российского рынка жилищного кредитования стали повышать ставки по ипотеке с осени 2018-го, когда была увеличена ключевая ставка Центробанка. Очередной виток роста стоимости кредитов начался в январе 2019-го, при этом сильнее всего повысились ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!